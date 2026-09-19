Pide Sindicato atención eficiente en el Issste

La dirigencia regional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) denunció nuevamente la falta de insumos médicos, medicamentos y material quirúrgico en la Clínica Roberto Nettel Flores del Issste, además de exigir la entrega y equipamiento del edificio de ampliación, que permanece sin operar.

La representación sindical señaló que el quirófano continúa sin funcionar, situación que ha provocado la suspensión de cirugías y afecta a los derechohabientes que requieren atención médica especializada.

La secretaria general de la FSTSE, María Cristina Pérez Gómez, acompañada de representantes de 18 organizaciones sindicales adheridas a la federación, convocó a una protesta para exigir una atención eficiente y hacer un llamado al director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, para que desde el nivel central se atiendan las carencias que enfrenta la clínica.

Exigencias

Pérez Gómez demandó no sólo una atención médica adecuada y personal suficiente, sino también equipo médico, medicamentos e insumos, así como la entrega inmediata del nuevo edificio de ampliación, con el objetivo de que el quirófano pueda entrar en funcionamiento.

La dirigente sindical cuestionó que, una y otra vez se haya anunciado el equipamiento y entrega de las nuevas instalaciones, cuya construcción inició en octubre de 2021 y para la cual se había establecido un plazo de ocho meses.

Sin embargo, señaló que, a casi cinco años del inicio de los trabajos, la ampliación continúa sin concluir y permanece sin funcionar. Agregó que recientemente se había informado que sería entregada en estas fechas, pero ahora se habla de que podría quedar lista hasta el próximo año, por lo que persiste la problemática de falta de quirófano y suspensión de cirugías.