Pide Solosuchiapa dinero adelantado

Noviembre 13 del 2025
Diversas iniciativas fueron enviadas al análisis en comisiones. CP
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, envió a análisis la petición del Ayuntamiento de Solosuchiapa, que solicitó recurso adelantado de sus participaciones federales.

Normatividad

Explicó que este tipo de peticiones forman parte de la normatividad vigente y será responsabilidad del Ayuntamiento la administración de sus recursos, en caso de ser aprobada su solicitud.

El argumento del Ayuntamiento es que urgen atender las necesidades de desarrollo del municipio; en tanto, otra solicitud relevante también fue turnada a comisiones parlamentarias para su análisis, esta se trata de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Sobre este tema expuso que la Unicach busca fortalecer su vida académica y administrativa, por ello esta reforma busca que exista transparencia en todos sus procesos.

Entre otras disposiciones mandaron comisiones: el referido oficio del Ayuntamiento de Solosuchiapa por medio del cual solicita autorización para que se gestione y contrate el adelanto de sus participaciones federales y cubrir necesidades prioritarias del municipio.

De la misma manera el Ayuntamiento de Las Margaritas busca dar de baja del patrimonio municipal 51 vehículos.

