Pide Solosuchiapa dinero adelantado

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, envió a análisis la petición del Ayuntamiento de Solosuchiapa, que solicitó recurso adelantado de sus participaciones federales.

Normatividad

Explicó que este tipo de peticiones forman parte de la normatividad vigente y será responsabilidad del Ayuntamiento la administración de sus recursos, en caso de ser aprobada su solicitud.

El argumento del Ayuntamiento es que urgen atender las necesidades de desarrollo del municipio; en tanto, otra solicitud relevante también fue turnada a comisiones parlamentarias para su análisis, esta se trata de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Sobre este tema expuso que la Unicach busca fortalecer su vida académica y administrativa, por ello esta reforma busca que exista transparencia en todos sus procesos.

Entre otras disposiciones mandaron comisiones: el referido oficio del Ayuntamiento de Solosuchiapa por medio del cual solicita autorización para que se gestione y contrate el adelanto de sus participaciones federales y cubrir necesidades prioritarias del municipio.

De la misma manera el Ayuntamiento de Las Margaritas busca dar de baja del patrimonio municipal 51 vehículos.