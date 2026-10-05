Pide Tuxtla a la Federación cinco obras hidráulicas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó una petición presupuestal formal al Gobierno Federal para poder realizar cinco obras magnas que permitan resolver los históricos problemas de inundaciones en la capital de Chiapas.

Así lo explicó el alcalde Ángel Torres, quien señaló que esta propuesta ya fue presentada a la Federación, por lo que se encuentran a la espera de la respuesta del Estado mexicano, asumiendo que el proceso tiene una ruta presupuestal que demanda un análisis del estudio y proyecto.

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No obstante, dijo, confía en que este proyecto sea aprobado, pues atiende necesidades básicas de desarrollo, pero sobre todo, la reducción de riesgos entre la ciudadanía.

Explicó que Tuxtla esta en una cuenca y el crecimiento desorganizado magnificó los riesgos, generando conflictos de la misma naturaleza año con año.

Agregó que el plan presentado es un proyecto integral que busca crear cinco grandes drenes, por ejemplo, en la zona de la Fiscalía General del Estado y Torres Kan, además de otros tres puntos que en breve se darán a conocer.

Dijo que técnicamente se busca captar y drenar el agua hacia zonas de salida de manera organizada y segura, evitando inundaciones, arrastre de vehículos, personas y riesgos en general.

Esto no exime a la ciudadanía de la responsabilidad de evitar tirar basura a las alcantarillas, por lo que de momento la estrategia de seguridad es un trabajo colaborativo entre sociedad y Gobierno.