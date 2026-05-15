Piden a agremiados estar atentos a convocatorias

El anuncio de la publicación de la convocatoria para el proceso de basificación para docentes en plazas homologadas y el proceso de escalafón para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores, son una noticia de importancia para la familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) y que sin lugar a duda, ha sido un reclamo histórico, señaló en entrevista el líder sindical, Esdras Humberto de León Pinto.

Entrevistado en el marco del festejo del día del trabajador Cobachense, el secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) reconoció que la grandeza de la institución se explica a partir del trabajo de todos los agremiados; destacó la presencia de la directora general de la institución, Viridiana Figueroa García, en lo que se considera un día de festejo, alegría y unión laboral.

Reconocen respaldo

Expuso que la convocatoria de basificación para docentes en plazas homologadas ha sido un reclamo reiterado y por ello, reconocen al gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez y a la directora de la institución, que se mantienen pendientes de las inquietudes de los trabajadores.

El compromiso como representantes de los trabajadores tanto en los procesos de basificación como de escalafón, será la de garantizar que sea un proceso transparente, apegado a la legalidad y que realmente se beneficien aquellos que les corresponde por derecho.

Sobre la situación que se vive en la institución, de León Pinto dijo que hay paz y tranquilidad, pero reconoció que aún existen pendientes.

“En el Suicobach se privilegia el diálogo y aunque no se descartan las movilizaciones, primero se agotan los encuentros para lograr acuerdos”.

En su mensaje a la base trabajadora, es que se estén pendientes y atentos a los procesos que se viven, además anunció que por parte de la federación de sindicatos a nivel nacional, se logró consolidar la gestión del año pasado en el que a las instituciones de este nivel se les entregarán poco más de 200 mdp.