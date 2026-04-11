Piden a Conagua autorizar concesiones para riego

Productores agrícolas hacen un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que atienda la petición del sector, toda vez que en el campo persiste la escasez de agua y no se puede producir por los obstáculos administrativos de parte de la institución para aprobar la extracción del vital líquido, lo que en Suchiate y muchos municipios más mantiene paralizada la actividad.

En entrevista, María Daisy Tadeo Damián, quien desempeña el cargo de comisariada del ejido 15 de septiembre de Suchiate, señaló que su comunidad es un ejemplo claro de la falta de respuesta a la petición de ejidatarios para tener infraestructura de riego, lo que impide elevar e incluso mantener la producción de plátano, banano y maíz, en tiempos que no son de lluvias.

Sin la autorización de sistemas de riego y con ello la ausencia de infraestructura, obliga al productor a depender exclusivamente de las lluvias y de pozos artesanales que tienen una capacidad limitada, esto tiene como consecuencia tanto la baja de producción como la calidad de estas.

“En cultivos como el plátano, la falta de hidratación adecuada impide alcanzar estándares de mercado, generando fruta de menor valor comercial, esta situación reduce los ingresos y elimina la posibilidad de contratar trabajadores, por lo que los propios productores deben asumir todas las labores del campo”, abundó.

Electricidad

Indicó que uno de los principales frenos para revertir esta situación es la falta de una constancia de alumbramiento, documento indispensable para formalizar contratos de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad.

Puntualizó que, sin este requisito, resulta imposible electrificar los pozos y avanzar hacia un sistema de riego más eficiente, “sin ese documento no podemos acceder a la luz; seguimos gestionándolo porque los pozos actuales son insuficientes para sostener las plantaciones”.

Finalmente mencionó que el impacto social ya es evidente, la baja rentabilidad del campo ha provocado desempleo y desinterés entre las nuevas generaciones.