Piden a docentes no afectar más a los trabajadores

Una parte del sector transportista de Chiapas hizo un llamado al magisterio, a fin de que haya diálogo con las autoridades para encontrar soluciones a sus demandas y no se generen afectaciones a trabajadores de a pie.

Mario Alberto Bustamante Mendoza, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado, dijo que comprende las peticiones del sector magisterial, pero es importante privilegiar la comunicación.

Es decir, que se lleven a cabo acciones de tapar diversos lugares, detalló, lo único que genera es una afectación para el gremio transportista.

Las unidades en estos momentos, relató, se ven impactadas por algunos factores: la falta de clases en muchas escuelas, además de la poca movilidad en puntos estratégicos del centro de Tuxtla Gutiérrez a consecuencia del paro de labores.

Bustamante comentó que la mayoría de los operadores del volante manejan sobre una cuenta y son personas que, prácticamente, van al día.

Detalló que una de las acciones con alta afectación se da cuando se bloquean establecimientos de abasto de combustibles, debido a que la gasolina es un insumo básico para que los carros se puedan mover.

Bloquear diversos puntos, explicó, también puede dejar un impacto en la movilidad y muchos sectores productivos resienten estas movilizaciones.

Este martes el magisterio chiapaneco tomó la decisión de bloquear los accesos en varios edificios públicos y privados en Tuxtla, debido a que no han alcanzado un acuerdo con el gobierno federal.

Dijo que las demandas del magisterio son entendibles, por eso es importante que también las autoridades busquen mecanismos para darle solución a los temas relevantes, tomando en cuenta el panorama económico que vive el país.

Sección 7 bloquea edificios de Educación

Tal como lo afirmaron, la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue en paro de labores y con movilizaciones. Este martes bloquearon seis edificios públicos por varias horas, además de algunas vialidades aledañas.

A partir de las 09:00 de la mañana, las delegaciones magisteriales se organizaron para concentrarse en la Torre Chiapas, la Subsecretaría de Planeación Educativa, ambos edificios sobre el libramiento Norte a la altura de Paso Limón, por lo que bloquearon la circulación vehicular en dicho crucero.

También en la Secretaría de Educación (SE), en la Unidad Administrativa, y la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm), frente al parque del Oriente, en este último también bloquearon la circulación sobre la avenida Artículo 123, dejando pasar solo a los vecinos de la zona, lo que generó tránsito lento.

Los docentes también se movilizaron en la Oficina de Pagos y en la Subsecretaría de Educación Federalizada en la colonia 24 de Junio. El magisterio se retiró de estos edificios alrededor de las dos de la tarde.

La postura de la Coordinadora es continuar con la huelga en Chiapas, Ciudad de México y otros estados del territorio nacional; asimismo, con distintas movilizaciones para presionar al gobierno federal, específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum a seguir el diálogo, pero para que resuelva sus demandas.