Piden a dueños limpiar sus terrenos baldíos

Muy peligroso ha sido el aumento de los sitios baldíos en la ciudad de Tonalá, denunciaron las autoridades policiacas, quienes expresaron que esta situación se debe a la irresponsabilidad de los propietarios que dejan en el total abandono sus propiedades.

Las autoridades dijeron que en la ciudad existen al menos unos 90 lugares en esta condición, y lo que empeora la situación es que se encuentran llenas de monte, convirtiéndolo en guarida de animales peligrosos, como iguanas, tarántulas y culebras. Recalcando que incluso se usa para escondite o descanso de personas alcoholizadas o indocumentados.

Por todo ello, hicieron el llamado a los dueños de los terrenos, para que realicen la limpia de manera inmediata y también cerquen sus tierras, ya sea con poste o barda.

Por tal motivo, un grupo de vecinos de los sitios baldíos, en voz de Javier Mendez Domínguez, expresaron que viven con riesgo a que alguno de los animales pueda cruzar a las propiedades, ocasionando algún daño a sus familiares.