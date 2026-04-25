Piden a escuelas regularizar predios

En el marco de la entrega de un domo a la escuela primaria “Niño Artillero”, misma que hace unos meses solicitó el apoyo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para la regularización del terreno sobre el que se construyó, el Cabildo hizo un llamado tanto a escuelas como hospitales para que se acerquen y regularicen su situación.

El cuarto regidor, Fidel Kalax, recordó que las escuelas no están exentas de la regularización de sus predios, y que de hecho han recibido a un gran número de instituciones que tienen este interés, siendo la más reciente, dijo, la primaria “Jean Piaget”.

Beneficios

La regularización, indicó, les permite el “acceso a las obras del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech) y a cualquier recurso público, ya que es uno de los requisitos de la ley”. En ese sentido, la primaria “Niño Artillero” actualmente es beneficiaria del Inifech con la construcción de tres aulas.

El director de dicha institución, José Hernández López, expuso que la primaria había funcionado por más de dos décadas sin la documentación legal correspondiente, lo que la situó en una posición de marginalidad.

Salud

Por su parte, la tercera regidora Laura Muñoz Montoya retomó la recomendación, ahora dirigida a las clínicas y casas de salud, que también requieren este aval para proceso oficiales, recalcando que la actual administración brinda el apoyo en la regularización.