Piden a estudiantes atender recomendaciones

En el marco del inicio de las vacaciones de Semana Santa a partir de este lunes, el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, pidió a la comunidad estudiantil atender las recomendaciones de las autoridades para prevenir riesgos.

Mencionó que es importante seguir las indicaciones de Protección Civil (PC) y que siempre será bueno divertirse pero con responsabilidad.

Sobre todo, añadió “es clave fortalecer la comunidad educativa entre el magisterio, docentes y las familias, es decir, que todos vean por el bien común que es la educación”.

Oficial

Con base en la información de las autoridades educativas, para el ciclo escolar 2025-2026, al cierre del mes de marzo (el 27) se realizaron actividades de Consejo Técnico Escolar (CTE) y muchas escuelas no tuvieron clases.

Las vacaciones comienzan oficialmente este lunes 30 de marzo y se extienden hasta el viernes 10 abril, para que el 13 de ese mes la comunidad estudiantil retorne a los salones de clases.

Para Educación Básica, que contempla preescolar, primaria y secundaria, el actual ciclo escolar trae 185 días de actividades y después de Semana Santa el siguiente descanso será en mayo, con fechas relacionadas al 1º y el 5 de dicho mes.

Local

En el caso de Chiapas, el último registro de Educación Básica indicó que hay más de 291 mil estudiantes, para secundaria se contabilizaron casi 300 mil educandos, mientras que en primaria se extiende a 786 mil 582 alumnas y alumnos.

El sector estudiantil es el que estará disfrutando del periodo vacacional; sin embargo, las fechas cambian en el regreso a clases dependiendo del nivel educativo en el que se encuentren.