Piden a INM y aduanas flexibilizar permisos

Organismos empresariales solicitaron tanto al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Dirección General de Aduanas, agilizar los procesos que permitan el ingreso de turistas guatemaltecos a territorio mexicano, al ser estos importantes para la reactivación económica.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Tapachula (Procentro), José Elmer Aquiáuatl Herrer, dijo que las estrictas medidas que se están aplicando dificultan el paso, cuando antes solo se requería de un permiso provisional.

Turismo

De manera adicional, menciona que hasta el otorgamiento de la Tarjeta de Visitante Regional por parte del INM ya no es ágil y menos el permiso para el ingreso de los camiones con turistas de esa nación.

“Con el obstáculo que imponen las autoridades migratorias y aduanales en las fronteras de Talismán y Ciudad Hidalgo, se afecta al sector comercial”, indicó.

Criticó que mientras a los turistas de cruceros se les recibe con protocolos especiales, marimba y les brindan seguridad, a los guatemaltecos se les impide la entrada, cuando son fundamentales para la economía local y su presencia históricamente ha sido permanente.

Por ese motivo, insistió en su llamado a las autoridades migratorias y aduanales, que apliquen criterios más flexibles en los trámites al turismo del país vecino del sur.