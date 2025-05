Piden a la CIDH emitir informe sobre Acteal

Niñas y niños pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo sobre la masacre de 45 tsotsiles, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, para que sean castigados los responsables, entre ellos “el principal autor intelectual, el expresidente Ernesto Zedillo”.

En una carta dirigida al organismo dijeron que “ya han pasado muchos años y nosotros queremos que se castigue a los responsables intelectuales porque no han sido investigados y la violencia ha vuelto a nuestras comunidades. Nos cuentan nuestros padres que los disparos, enfrentamientos y desplazamientos que vemos y escuchamos hoy en día es lo mismo que se vivía” en la década de 1990.

“La masacre fue cometida durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien nuestros padres y madres han señalado durante más de 27 años, sin ser escuchados”, manifestaron.

“Es por ello que nosotras y nosotros hemos decidido levantar la voz junto a nuestros padres, porque nos duele lo que el Estado y los grandes empresarios nos han hecho con tal de obtener más riquezas. No les importa la vida de los pueblos originarios, ni la de los niños y las niñas; para ellos no somos más que basura, no les importa nuestro dolor, pues hemos sufrido la ausencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de quienes jamás llegamos a conocer sus rostros y nunca pudimos sentir su cariño”.

Subrayaron: “Nos duele mucho no poder abrazarlos, no poder escucharlos. Algunos de nosotros llevamos el nombre de ellos porque eso es lo que nos queda, sus nombres, sus historias, el recuerdo que nos cuentan nuestros padres”.

La carta fue leída por una niña durante la misa con la que los integrantes de Las Abejas recordaron este jueves en Acteal a los 45 indígenas masacrados, como lo hacen cada 22 de mes desde.