Piden a la Sedena establecer cuartel permanente

Habitantes de Tapachula de las comunidades de Toquián Grande y Pavencul, la más alejada de la cabecera municipal en la zona serrana, hicieron un llamado al Gobierno Federal y en particular a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo implementar patrullajes, sino establecer en la zona un cuartel con una “partida militar” ya que señalan ser víctimas de la presencia de grupos delictivos.

Con pancartas y consignas, los pobladores solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno y pidieron que la Guardia Nacional (GN) o el Ejército realicen patrullajes permanentes para recuperar la tranquilidad y evitar posibles desplazamientos forzados por la inseguridad.

Las autoridades ejidales de Pavencul urgieron a la 36ª zona militar, con sede en Tapachula, a que instale un cuartel en la comunidad, ya que habitantes han sido amenazados por presuntos miembros del grupo delincuenciales, por lo que hay zozobra

Delincuencia se intensifica

Los habitantes señalaron que en los últimos meses los actos delictivos se han intensificado, por lo que urgen una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar la paz en estas comunidades fronterizas.

“En los últimos días hemos recibido amenazas de cobro de piso y compañeros productores han sido amenazados por presuntos miembros de grupos delictivos que quieren comenzar a operar en la zona, por ello, alzamos la voz para que las autoridades tomen cartas en este problema”, abundó.