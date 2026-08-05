Piden a las autoridades atender crisis ambiental

Habitantes del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas hicieron un llamado a las autoridades a “implementar un programa integral y humano de reubicación para familias en asentamientos irregulares”, ante la crisis ambiental que estamos viviendo.

El Barrio Unido de Cuxtitali dio a conocer su preocupación por el tornado ocurrido la tarde de este martes en San Cristóbal de Las Casas.

“El tornado es una muestra clara de que el desequilibrio ecológico ya nos está dejando estragos visibles”, advierte.

Por lo que hizo un llamado a través de un comunicado “respetuoso pero firme al Ayuntamiento de San Cristóbal y al Gobierno del Estado de Chiapas a: Implementar un programa integral y humano de reubicación para familias en asentamientos irregulares”.

Así como “detener de manera definitiva la tala y las invasiones en nuestras áreas verdes y humedales históricos”.

Además de Iniciar una campaña masiva y permanente de reforestación con árboles nativos de esta región.

Porque, dicen, “la atención reactiva no es suficiente. Necesitamos prevención, ordenamiento territorial y respeto a la naturaleza”.

Lo anterior, luego del tornado acompañado de intensas lluvias y granizo que se registró la tarde de este martes en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, que dejó daños en vehículos, caída de árboles y el desprendimiento de techos en viviendas, sin reporte de personas lesionadas.