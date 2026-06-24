Piden a las autoridades atender hundimiento

Ante el inicio de la temporada de lluvias en San Cristóbal de Las Casas, habitantes de la cerrada El Bosque, en la colonia Explanada del Carmen, al sur de la ciudad, expresaron su preocupación por un hundimiento que pone en riesgo las viviendas y a los vecinos.

Señalaron que desde 2022 han estado en comunicación con las autoridades municipales; sin embargo, no han recibido la atención necesaria ni de la administración pasada ni de la actual.

Expresaron que en algunas casas ya hay un desprendimiento del suelo de hasta 15 centímetros en los garajes, además de que en otras se ha empezado a filtrar el agua.

El hundimiento se da a lo largo de 100 metros, a un lado de un colector pluvial que tiene entre cinco y seis metros de profundidad, por lo que la situación alarma a los vecinos por la posibilidad de que el boquete siga aumentando.

Recordaron que hace cuatro años, pese a que Protección Civil (PC) municipal no dio un dictamen, sí emitió algunas conclusiones donde se identificó erosión del material de relleno subsuelo causado por la fuerza del agua que se filtra.

Entre las recomendaciones emitidas por PC estaba la no circulación ni construcción en la zona, además de una ampliación del canal pluvial y construcción de un muro de contención, que hasta la fecha no se han concretado.

Mencionaron que en enero del presente año le hicieron llegar todos los documentos con fotografías de los nuevos socavamientos al ayuntamiento, sin obtener una respuesta.