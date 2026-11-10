Piden a madres considerar la liberación de vías

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas, pidió al grupo de Madres en Resistencia para que consideren liberar las vías de comunicación, debido al bloqueo que tienen desde hace varios días frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez.

Dentro de las demandas de este grupo social, se encuentran casos relacionados con la búsqueda de familiares desaparecidos y que las autoridades atiendan esas demandas.

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A través de un posicionamiento, la Coparmex en Chiapas hizo la petición (con respeto al dolor que han pasado las Madres en Resistencia), a que se permitan el paso ordenado, con sus exigencias vigentes y visibles.

“Su cierre afecta el traslado de servicios de emergencia, el acceso a hospitales y centros de trabajo, el transporte público y la vida diaria de miles de familias que también merecen ser consideradas”, detalló el organismo.

Detallaron que reconocen la lucha legítima de la colectiva, las cuales han protestado para exigir la localización de los seres queridos, la verdad de lo ocurrido y justicia por esos casos.

“Comprendemos que el dolor de una madre no conoce tiempos ni demoras, y que la exigencia de respuestas es un acto de amor y dignidad que nos conmueve como sociedad”, detalló la Coparmex en un pronunciamiento.

Se informó por parte de este organismo que defienden las libres manifestaciones y más cuando las injusticias y la falta de certeza prevalecen.

Piden atender casos

Por esa razón, se pidió a las autoridades a que atiendan los casos que están presentando las familias y que haya una comunicación transparente sobre los avances en las carpetas de investigación.

“Los compromisos que se asuman deben quedar por escrito y contar con calendario y seguimiento público. La confianza ciudadana se construye con resultados”, se indicó.