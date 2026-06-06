Piden a maestros no dañar la economía local

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tuxtla Gutiérrez, se sumó a las posturas de rechazo ante la toma de 14 gasolineras de la capital por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), e hicieron un llamado a la construcción de soluciones y no a realizar acciones que dañen la economía local.

El organismo empresarial calificó estas acciones como generadoras de afectaciones directas a sus afiliados, a los trabajadores y a las familias, cuya movilidad y abasto dependen de dichos centros de combustible.

Acciones

Las gasolineras tomadas permanecieron paralizadas durante al menos dos horas, los manifestantes otorgaron de manera “gratuita” 10 litros de combustible a cada automovilista hasta agotarse, situación que se traduce a la pérdida de varios miles de pesos.

Si bien el sector comercial reconoce el derecho a la libre manifestación en un marco democrático y pacífico, advirtió que ninguna protesta puede vulnerar derechos de terceros, obstaculizar servicios esenciales ni poner en riesgo el patrimonio privado o público de Chiapas.

Por ello, hizo un llamado respetuoso pero enérgico a privilegiar las vías institucionales y la construcción de soluciones que no dañen la economía local ni la convivencia social.

Autoridades

La Canaco también exhortó a las autoridades estatales y municipales a garantizar el orden, la legalidad y la protección del patrimonio de los chiapanecos, así como a restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo normal y seguro de las actividades productivas.

Finalmente, el organismo refrendó su compromiso con la paz social, el respeto a la ley y la defensa de las empresas que a diario generan empleo y bienestar en la entidad.

Exigen liberar gasolineras

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para intervenir ante la toma y bloqueo de estaciones de servicio en distintos puntos de la entidad, una situación que, aseguró, genera afectaciones al abasto de combustible, a la movilidad de la población y al desarrollo de las actividades económicas.

El organismo empresarial señaló que si bien el derecho a la manifestación debe ser respetado y atendido mediante el diálogo, las protestas no pueden derivar en acciones que vulneren derechos de terceros o afecten servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de la economía.

La petición surgió en medio de los bloqueos y movilizaciones que se han registrado en Chiapas, en el contexto de las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Demandas

Entre las principales demandas planteadas se encuentra la liberación inmediata de las estaciones de servicio y de los accesos que permanezcan bloqueados, mediante acciones institucionales y conforme a la ley.

Además, solicitaron que se garantice la seguridad de trabajadores, concesionarios, proveedores y usuarios de las estaciones afectadas, además de preservar el libre tránsito en las zonas donde se han registrado las protestas.

Asimismo, que se investiguen los hechos y, en caso de existir responsabilidades administrativas o penales, se proceda conforme al marco jurídico vigente.

Preocupa impacto económico

Empresarios señalaron que la incertidumbre generada por los bloqueos afecta la confianza para invertir y dificulta la operación cotidiana de los negocios, sobre todo en sectores que dependen del transporte constante de productos y servicios.

El organismo empresarial reiteró que reconoce la legitimidad de las demandas sociales y el derecho de los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica.

Sin embargo, consideró que ninguna causa justifica la interrupción de servicios esenciales ni la afectación a la población que no forma parte del conflicto.

Finalmente, manifestó su disposición para participar en espacios de diálogo institucional que permitan encontrar soluciones a las problemáticas sociales.