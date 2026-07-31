Piden a Morena no avalar la reelección de Fabiola Ricci

A través de una carta dirigida al Comité Ejecutivo tanto nacional como estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el exregidor Carlos Herrera hizo un llamado para que no se avale la posible reelección de la actual edil de San Cristóbal, Fabiola Ricci, argumentando la opacidad y los señalamientos de corrupción contra su gobierno.

Herrera indicó que, aunque el partido Morena se ha mostrado como una opción política de izquierda que ha logrado cambios importantes a nivel federal y estatal, en los gobiernos locales se sigue exhibiendo incapacidad, abuso de poder y nepotismo.

“San Cristóbal de Las Casas no es la excepción”, señaló en el documento. “La administración municipal que encabeza Fabiola Ricci Diestel (quien militó por 20 años en el PAN) se ha caracterizado por un mal gobierno, dando un portazo a los seguidores de Morena, que luchan por un verdadero cambio social”.

Señalamientos

Recordó que se han documentado contratos de obras de familiares de la alcaldesa, venta de espacios públicos a cambio de votos, así como la falta de transparencia y la concentración de decisiones sin tomar en cuenta al Cabildo.

Indicó que “por estos motivos y muchos más, el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, no merece la reelección de un gobierno marcado por la opacidad”, y aclaró que la exigencia no es un asunto de género.

“Dentro de Morena y en el mismo movimiento social de izquierda, existen mujeres con capacidad, trayectoria y respaldo social que pueden encabezar una candidatura”, agregó.