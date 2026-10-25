Piden a productores no caer en extorsiones

Ante información falsa, apócrifa e intentos de extorsión o fraude que circulan a través de diversas plataformas digitales y documentos impresos no autorizados, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) hizo un llamado a las y los productores de pequeña y mediana escala a no dejarse engañar.

Dio a conocer que en Chiapas y Nuevo León se promueve digitalmente una imagen falsa que convoca a supuestos “nuevos registros” en ventanillas del programa Producción para el Bienestar, con fecha límite de 30 de octubre y listado de requisitos.

Casos específicos

De esta forma, en días recientes se han detectado casos específicos de desinformación que buscan defraudar y confundir a las y los agricultores beneficiarios de los Programas para el Bienestar, particularmente de Producción para el Bienestar.

Otro ejemplo, es en el estado de Morelos, donde se identificó la circulación de un oficio falso (0007/2026) dirigido a autoridades municipales, el cual refiere a la “apertura del plan nacional de producción para el bienestar y desarrollo de pequeños y medianos productores 2025-2028”, y solicita padrones, datos personales de ejidatarios y comisariados a direcciones de correo no oficiales y números telefónicos particulares.

Sin validez oficial

En ambos casos, la dependencia federal aclara que estas publicaciones representan un intento de extorsión y despojo de información sensible, pues carecen de validez oficial.

Todos los trámites, programas, servicios e instrumentos de vinculación institucionales son de entrega gratuita y directa, por lo que ninguna y ningún servidor público, intermediario o persona ajena está autorizado para solicitar dinero o documentos.