Piden a Profeco intervenir contra empresas “patito”

Señalan a la empresa EnvíoShop, ubicada en el municipio de Tapachula, por incumplimiento de envíos. Ramón García / CP

Usuarios de empresas de envíos de paquetería y mercancías pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades competentes, sanciones contra negocios que incumplen con los servicios que ofertan, debido a que existen denuncias acerca de que terminan robándose las mercancías o no salen de Chiapas, para ser devueltos en estado de descomposición.

Carlos Aguilar denunció ante medios de comunicación la irresponsabilidad de la empresa que no se hace responsable del compromiso ni paga las afectaciones, señalando que el pasado 21 de agosto acudió a EnvíoShop, ubicada en central Oriente y 5ª Sur de Tapachula, con la finalidad de enviar productos lácteos como quesos y una botella de licor a sus familiares en Ciudad de México. Sin embargo, al paso de los días se confirmó que esos productos no llegaron a su destino, y al rastrearlos a través de la guía, se percató de que, según la empresa, los habían regresado y ya se encontraba en estado de descomposición.

Expuso que antes de enviar el paquete consultó con la empresa EnvíoShop si podía enviar los quesos y una botella de licor, a lo que la respuesta fue tajante y que no había ningún impedimento, por lo que entregó la cantidad de 331 pesos como costo del envío de un paquete con mercancía tasada en más de 600 pesos, que prácticamente se perdió y la empresa no se hace responsable de nada.

Dijo que la mercancía que se envió desde el pasado 21 de agosto debió llegar según la información de la empresa tres o cuatro días después; no obstante, en el rastreo supo que la mercancía no salió de Chiapas y que no hubo notificación, cuya información la obtuvo al buscarla porque la empresa no se tomó la molestia.

Ante esto, el afectado pidió a la Profeco no ser omisa y que actúe con todo el peso de la ley para proteger los intereses de los consumidores y solicitantes de servicio, ya que ante un vacío de autoridad en Tapachula, las empresas vejan los derechos de las personas, toda vez que esta institución no tiene oficinas y solo existe una en Tuxtla Gutiérrez.