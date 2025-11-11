Piden a Profepa levantamiento de clausura

Productores y trabajadores del campo, marcharon y bloquearon por espacio de cinco horas el puente internacional “Suchiate II”, para exigir al Gobierno Federal que se levanten los sellos y clausuras a los trabajos de captación de agua y maquinaria del Distrito de Riego 046 por parte de la Profepa.

En forma pacífica, cientos de personas, entre hombres y mujeres, integrantes de los 20 ejidos del municipio fronterizo y de las uniones de ejidos “David Rey González” y “Emiliano Zapata” de Tapachula, llegaron hasta las instalaciones aduaneras en donde suspendieron todas las actividades de intercambio comercial.

El bloqueo tuvo una duración de cinco horas, sin embargo, los dirigentes de esas organizaciones, José Manuel Ovalle Sosa y Raúl Arroyo Alvarado advirtieron que de no obtener una respuesta a sus peticiones procederán a cerrar en forma permanente.

Y es que la determinación de la Procuraduría Federal dé Protección al Ambiente (Profepa), bajo el supuesto de afectaciones ambientales fue arbitraria y sin tomar en cuenta el daño social, productivo y económico para toda la región.

El Distrito de Riego 046 se encarga de irrigar más de ocho mil hectáreas, la mayoría de banano y plátano macho de exportación, pero también mango, maíz y ganado, por lo que las afectaciones son severas para los agricultores.

Autorización de Conagua

Ovalle Sosa explicó que los trabajos que realizan con recursos propios de los productores en la captación del río Suchiate cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); es el único apoyo que obtienen del gobierno como productores, por lo que “la clausura realizada el viernes pasado es un serio golpe a la producción y la economía regional”.

“Fue una decisión exagerada que tomó la Profepa a nivel estado de venir a poner sellos de clausura a los trabajos y la maquinaria, lo cual va a impactar al sector social y pequeños propietarios, además a los trabajadores.