Piden a Semar evaluación rigurosa de línea férrea K

Ante la cercanía en la entrega de la línea férrea K, que podría ocurrir en los próximos seis meses, organismos empresariales hacen un llamado a las autoridades encargadas de la construcción y vigilancia del proyecto a que se realice una rigurosa evaluación, esto para evitar accidentes como el que ocurrió en Oaxaca y que afectó la imagen del proyecto interoceánico.

Abel Ruiz Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, expresó que hay incertidumbre en el sector empresarial tras el accidente y temen que la línea K, que conecta con Chiapas, se vea afectada por una construcción apresurada y de baja calidad.

Sin prisas

Dijo que como sector industrial, de ser necesario, tomarse el tiempo para hacer una vía segura, en lugar de apresurarse, ya que de acuerdo con las estimaciones del Gobierno Federal la línea férrea K quedará concluida en junio de este año.

Señaló Ruiz Méndez, que la construcción y rehabilitación de más de 20 puentes en el tramo de Huixtla a Puerto Chiapas es un desafío adicional que requiere atención especial, por ello se requiere la evaluación rigurosa por parte de expertos.

“Pedimos a las autoridades para que se traigan expertos que validen la seguridad de la infraestructura antes de su entrega, ya que es crucial que se realicen evaluaciones rigurosas y certificaciones de la calidad de la vía; no podemos permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, expresó.

Reconoció que el último accidente no solo afectó la imagen del proyecto, sino que también ha puesto en riesgo la confianza del sector empresarial en las autoridades encargadas de la construcción, por lo que es importante que la tragedia no quede en la impunidad.

La Canacintra delegación Tapachula exhortó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y tomar medidas para garantizar la seguridad.