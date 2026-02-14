Piden a SMyT regularizar rutas de transporte

Transportistas de la zona alta de Tapachula exigieron la intervención de las autoridades para actuar en contra de los “pulpos” que mantienen operando unidades “piratas”, invadiendo rutas hacia las comunidades rurales.

La representante de los concesionarios, Nori Pérez Vázquez, acusó directamente a Jaime Pérez Velázquez, quien se quedó con las concesiones ejidales y opera rutas con total impunidad.

Pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) que realice revisiones a las unidades de las diversas rutas de las cooperativas Chicharras, Soconusco y Jaspe, todas del mismo propietario. “Nosotros vivimos y nacimos en estas comunidades, conocemos la zona. Él no es dueño de estas rutas”, enfatizó.

Inconformidad

Asimismo, denunció que han invadido las rutas, entre ellas Salvador Urbina, Cinco de Mayo y El Edén, lo que genera inconformidad entre los concesionarios legítimos.

Por ello, pidieron incluso la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que se ordenen las investigaciones a Pérez Velázquez, ya que, afirman, lleva años desestabilizando a la región.