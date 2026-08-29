Piden a SMyT sanciones contra unidades piratas

La organización estatal de transportistas concesionados “Red de Defensa del Transporte del Estado de Chiapas y los 400”, exigió a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) la aplicación máxima de multas y sanciones a los propietarios de las unidades piratas detenidas en el operativo realizado el pasado jueves, en la zona media alta de Tapachula.

Los concesionados pidieron que, si dichas unidades reinciden en la actividad ilegal, se les aplique la doble multa que establece la ley, y si vuelven por tercera ocasión, sean decomisadas de forma definitiva por la autoridad competente, tal como lo señala la Ley de Movilidad y Transporte vigente en Chiapas.

Además, solicitaron que los operativos contra unidades piratas, tanto en la modalidad de colectivos como mototaxis, sean permanentes y no cedan a “chantajes de pseudo líderes”.

Petición

Los transportistas concesionados demandaron a las autoridades la aplicación de la ley a los taxis del ejido El Edén, para que se queden prestando servicio dentro de su zona, que es para lo que les fue otorgada su concesión.

Denunciaron que, de manera flagrante, todos los días hacen servicio de ruta del ejido a Tapachula, lo cual no está permitido y representa una competencia desleal para el transporte colectivo concesionado de esa ruta.

Acusaron directamente a choferes y dueños de los taxis de El Edén de afectar al transporte colectivo, que es el más “importante” para la sociedad, por tener la tarifa más barata.

Por ello, urgieron a las autoridades poner orden para que cese el daño económico tanto a los concesionarios como a los pasajeros, quienes merecen unidades de mayor calidad.

“El transporte de la zona alta y media alta de Tapachula se encuentra muy afectado por la saturación de unidades concesionadas y por el pirataje, por ello, pedimos a la SMyT que no se dé ni una concesión más para dichas zonas”, concluyeron.