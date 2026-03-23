Piden a víctimas de acoso laboral a alzar la voz

En el marco de una creciente preocupación por las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en Chiapas, la diputada local, Getsemaní Moreno Martínez, hizo un llamado a quienes sean víctimas de acoso laboral a denunciar ante las instancias correspondientes y también a acercarse a su oficina para recibir acompañamiento y canalización.

La legisladora subrayó que su función es “legislar, reformar y ver la adecuación de nuestras leyes para que se encuentren en la circunstancia actual”, aunque advirtió que para lograrlo se requiere la participación activa de la ciudadanía.

La diputada explicó que las mujeres que enfrenten situaciones de acoso laboral tienen diversas rutas para actuar: “Si se tiene que hacer una denuncia, que se realice precisamente ante la Fiscalía; o bien, si tienen alguna inquietud, se pueden acercar al Congreso del Estado con su servidora, o a instancias como la Secretaría de Economía o la Subsecretaría de Empleo”.

Conciliación

También mencionó la posibilidad de acudir a instancias jurisdiccionales si se trata de un tema de conciliación. “Aquí lo importante es alzar la voz”, enfatizó.

La legisladora reiteró que su despacho está abierto para atender, canalizar y gestionar las necesidades de las mujeres que requieran apoyo. “Claro que se puede acercar también con su servidora para atenderla, ahora sí que canalizarla o gestionar también la necesidad que tiene”, afirmó.

Ante la pregunta de si tenía un llamado para la iniciativa privada a fin de erradicar estas prácticas ilegales, Moreno Martínez señaló que es necesario “hacer la conciencia” y retomó el discurso del gobernador del estado sobre pensar en la colectividad.

Necesidades reales

La diputada recordó que las personas trabajan por necesidades reales: “Porque tiene una necesidad de casa, porque quiere fortalecer las economías, porque tienen hijos que van a las escuelas o porque tienen personas que están cuidando”.

“El llamado sería hacer la conciencia de que no estamos laborando con seres no sintientes, estamos laborando con hermanas, con hermanos también y que eso nos va a fortalecer”, añadió.

Moreno Martínez propuso canalizar a las empresas hacia procesos de capacitación y concientización, ya que, dijo, muchas veces desde la ciudadanía se denuncia que no son escuchadas.

“Ahí ya viene un tema de desarrollo interpersonal laboral”, señaló la legisladora, quien aseguró que su labor estará presente para seguir abonando en la construcción de entornos laborales libres de violencia y acoso.