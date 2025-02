Piden abordar los casos de feminicidio

La Comisión de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva 50+1 Chiapas, hizo un llamado a las autoridades correspondientes con el fin de romper el silencio institucional, esto tras haber ubicado dos posibles feminicidios y no haberse expresado ninguna información al respecto.

La organización recordó su labor de documentación de cada feminicidio en el estado desde 2022. Bajo un seguimiento serio y constante ha convertido cifras en un referente nacional sobre la violencia feminicida. Ante esto, la Comisión señaló la indolencia y el silencio institucional de las autoridades, por dos presuntos feminicidios ocurridos en Chiapas en las últimas horas, sin que se haya emitido información al respecto.

El primero se trata del hallazgo del cuerpo de una mujer cerca del basurero municipal de la comunidad 5 de Mayo en Huitiupán, el 23 de febrero. El segundo, un reporte al número de emergencias 911, sobre el cuerpo sin vida de una mujer en el callejón del Gato en el barrio de la Candelaria en San Cristóbal de Las Casas, la madrugada de ayer.

“No podemos seguir normalizando la omisión y la impunidad. El 2024 fue el año más violento para las mujeres en Chiapas, con 40 feminicidios documentados. Cada cifra representa una vida arrebatada, una familia destrozada y una muestra del fracaso del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres”, puntualizaron.

Llamado

Por tanto, exigieron se actúe de manera inmediata, transparente y con perspectiva de género en la investigación de estos casos, ya que la justicia no puede depender del ruido mediático ni de la presión social; debe ser un principio inquebrantable.

Además, hicieron un enérgico llamado a los tres niveles de gobierno a revisar y replantear los alcances de la Alerta de Género, porque consideran está claro que las estrategias actuales no están funcionando.

“Si la política de ‘Cero Impunidad’ de la FGE es real, entonces el combate al feminicidio debe ser una prioridad absoluta […] No nos callaremos. No daremos un paso atrás. Las que estamos vivas exigimos justicia por las que ya no están”, finalizaron.