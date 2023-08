Eliminar el requisito de apostilla para las actas de nacimiento significa que la niñez nacida en el extranjero, con derecho a nacionalidad mexicana, dejará de ser indocumentada en su país y ello aligerará los procesos de integración de familias retornadas y deportadas, consideró el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

La organización explicó lo que esto significaría para las familias migrantes, pues no tendrían que invertir tiempo y dinero para adquirir la apostilla desde Estados Unidos. Además, sus hijos e hijas nacidos en el extranjero dejarán de ser indocumentados en México.

Eliminar el requisito de apostilla también facilitaría el acceso a derechos (básicos): educación, salud, trabajo, vivienda, por mencionar algunos; también se aligeran los procesos de reintegración a su país, en caso de las familias deportadas o retornadas.

Actualmente existe una propuesta de reforma a los artículos 314 y 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la eliminación del requisito de apostilla en la Cámara de Diputados, impulsada por el Grupo de Identidad y Educación (GIE), que se espera pueda ser aprobada en el siguiente periodo legislativo.

De acuerdo con el censo de la población, en México viven más de medio millón de niñas y niños nacidos en Estados Unidos con madre, padre o ambos mexicanos que tienen derecho a la nacionalidad mexicana, y de los cuales, más de la mitad no ha podido registrar su nacionalidad mexicana por la apostilla. Aunque la cifra no refleja a la niñez nacida en otro país, pues no se cuenta con esos datos.

El Imumi reconoció que es un paso importante en un largo camino, “el Estado mexicano tiene la oportunidad de eliminar un proceso administrativo que discrimina a las personas mexicanas, anulando el requisito de apostilla en todo el país”.

Tlaxcala la elimina

Por lo pronto, Tlaxcala es la primera entidad de México que ha eliminado el requisito de la apostilla de las actas de nacimiento, facilitando el acceso a la identidad de niñez binacional. Esto se da tras ocho años de trabajo de la organización Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami).

“La apostilla invisibiliza y niega derechos a la niñez y a toda persona nacida en el exterior con madre, padre o ambos mexicanos”, reiteró el Imumi, pues, en cambio, la identidad brinda certeza a las personas, así que garantizarla es un deber de los Estados.