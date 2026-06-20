Piden acciones ante migración

El diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth, solicitó formalmente que Chiapas atienda de forma urgente la migración y el desplazamiento interno, otorgando un presupuesto especial.

El legislador sostuvo que el desplazamiento forzado dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las mayores deudas institucionales con los chiapanecos.

Zuarth Esquinca recordó que la legislación vigente, aprobada desde 2012, obliga al Estado a contar con un reglamento que haga operativa la norma, instalar un Registro Estatal de Personas Desplazadas y crear un Fondo Estatal destinado a brindar asistencia humanitaria, facilitar el retorno seguro y apoyar el reasentamiento de las familias afectadas.

Por ello, el Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRI exhorta al Ejecutivo estatal a publicar de manera inmediata el Reglamento de la Ley; incluir en el Presupuesto de Egresos una partida específica para el Fondo Estatal de Atención a Personas Desplazadas; instalar el Registro Estatal en un plazo no mayor a 90 días naturales y remitir al Congreso un informe detallado sobre las acciones para cumplir con la legislación.

“Una ley sin presupuesto y sin mecanismos para aplicarse es letra muerta. Las familias desplazadas ya esperaron todo un sexenio”.