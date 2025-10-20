Piden acciones concretas para Madres en Resistencia

Ante el plantón que mantiene el colectivo Madres en Resistencia frente a la sede de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) en Tuxtla Gutiérrez desde el 6 de octubre, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, expresó su preocupación ante las mujeres que exigen avances reales en casos de desaparición, feminicidio e impunidad; mientras hizo un llamado a las autoridades a escuchar su dolor y mostrar los avances correspondientes

El prelado destacó a la Iglesia como un aliado espiritual y moral para visibilizar su lucha. En este contexto, el arzobispo reconoció con cierta urgencia y sensibilidad el sufrimiento de las madres que buscan a sus hijos o al menos una señal de vida.

“Hemos visto con cierta preocupación las situaciones que viven las madres buscadoras, los padres buscadores en la angustia de buscar a sus hijos o al menos algo que les indique dónde están sus hijos”, señaló, refiriéndose a la “resistencia granítica” que dichas familias han mantenido frente a las autoridades.

Además, subrayó que su acción manifiesta, el plantón frente a la Fiscalía, responde al deseo profundo de ser vistas y vistos, ante una angustia que, dijo, roba el sueño y quita la vida.

Subrayó el dolor profundo que acompaña a la pérdida de un ser humano, más aún cuando la desaparición o el feminicidio ocurre en condiciones violentas.

Respecto al diálogo con las autoridades, instó a que la mesa no quede en promesas, sino que detone acciones concretas.

“Esperemos que este diálogo vaya creciendo y que a medida que las autoridades puedan hacer algo con sus recursos, con su inteligencia, con su personal, no se queden ellas abandonadas a la buena de Dios, sino que se les dé una respuesta”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que no es deseable que frente a esta legítima exigencia de justicia siga habiendo indiferentismo o incluso intolerancia con ese tipo de familias.

En ese sentido, afirmó que el diálogo es imprescindible, pero las autoridades deben pasar del compromiso verbal a los hechos.

“Si no se cumple lo prometido, estas familias permanecerán en la espera y el dolor persistirá”, concluyó.