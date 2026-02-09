Piden actuar ante afectaciones por aguas negras

Habitantes de la colonia Albania Alta en la zona oriente norte de Tuxtla Gutiérrez, hicieron un llamado al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) ante el riesgo de inundación de las viviendas ante la temporada de lluvias.

En este sentido denunciaron que son al menos tres años que han padecido el taponamiento de los drenajes de las casas ubicadas en la calle Río Gardenia, entre Río Tuxpan y Río Lagartero.

Los habitantes de esta calle dieron a conocer que el drenaje principal que atraviesa esta vialidad está tapado, por lo que el agua no corre, ocasionando que los registros de las casas colapsen y los olores se vuelvan insoportables.

Problemática

Los colonos exponen que al no fluir con normalidad, al paso de los días, el agua sucia regresa a los inodoros, ocasionando diferentes afectaciones.

Lamentablemente este problema ya ha sido reportado en diferentes ocasiones a Smapa, sin embargo, no existe respuesta hasta el momento.

“Es un problema que se repite cada año, como es la parte baja, el drenaje principal se tapa y el agua negra regresa. No existe interés de las autoridades para arreglar de una vez por todas este colapso”, indicaron.

Los colonos expresaron su temor ante estas afectaciones que pueden resultar destrozadas en la próxima temporada de lluvias.

“Nos ha tocado en años anteriores que las casas se han inundado de aguas negras, ha llegado a casi un metro de altura dentro de las casas, por ello estamos desesperados, porque podemos padecer nuevamente esta situación”, indicaron.

Petición sin respuesta

“Hemos entregado oficios a Smapa. Hace poco el presidente municipal vino a inaugurar una calle en esta zona y le entregamos un oficio para que volteen a ver este tema, pero no tenemos respuesta”, agregaron.

Por ello exigen una respuesta a Smapa y piden que no hagan omiso este llamado “antes de que ocurra una situación mayor, ya saben lo que estamos padeciendo, falta sensibilidad para que atiendan esta grave falla en uno de los servicios más básicos para las familias que habitamos en este calle”.