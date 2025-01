Piden adecuada atención a la depresión post parto

Crisis de llanto, pérdida de apetito, dificultad para dormir, sentirse abrumadas y rechazo al recién nacido son algunos de los síntomas que tiene la depresión post parto.

La Secretaría de Salud a nivel federal, en su página web señala que dos de cada 10 mujeres padecen de depresión post parto y un 75 por ciento de los casos no son debidamente diagnosticados.

Con base en un informe, publicado por la Organización Mundial de la Salud, sobre prevención de trastornos mentales, indica que la depresión es uno de los padecimientos que ocasiona mayor discapacidad en el mundo y que, a partir de 2020 se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad en las mujeres. En México, al igual que en otros países, la depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con cifras de 10.4 y 5.4 %, respectivamente.

El informe indica que la sintomatología de la depresión perinatal, es similar a un episodio depresivo mayor, con la particularidad de que aparece en el embarazo o durante las primeras cuatro semanas del post parto.

Testimonio

María Bermúdez, madre de tres hijos y que actualmente tiene 60 años de edad, compartió a Cuarto Poder que padeció depresión post parto con su tercer hijo.

“No pude dormir semanas después de que nació mi hijo, daba vueltas en la cama o lloraba, a veces lo abrazaba y a veces no quería ni verlo, pero al mismo tiempo me sentía mal por no querer estar con él y no quería decirle a nadie porque cómo no iba a no querer a mi bebé, qué daño me había hecho él para sentir eso; fue muy difícil y pensé que jamás me pasaría eso porque con mis otros dos hijos que tuve, no me deprimí”, relató doña María.

Psicóloga

María Eugenia Yáñez, psicóloga en Tuxtla Gutiérrez, señaló que la depresión post parto es algo que las mujeres prefieren no comunicar para no incomodar a la atmósfera de alegría que siente la familia por la llegada del bebé.

No obstante, destacó la importancia de que las instancias de salud públicas y organismos civiles sobre la salud mental trabajen para crear conciencia sobre este problema que afecta a la madres.

Finalmente, Eugenia Yáñez resaltó la importancia que tiene el círculo familiar de brindar apoyo a la madre, no solo con las cosas que tiene que ver con el bebé, sino en la necesidad de sentir escuchadas y valoradas en la etapa del post parto.