Piden agilidad en bardeado de secundaria

En sesión de cabildo de San Cristóbal, representantes de la telesecundaria 211 Pablo Neruda, ubicada en la colonia San Felipe Ecatepec de San Cristóbal, cuestionaron el retraso en la solicitud de bardeado que se pidió al ayuntamiento, pese a que, señalan, hubo una respuesta positiva.

Durante su participación, señalaron que, aunque también tienen contempladas el pórtico de la escuela y un techado de los andadores, resaltaron la importancia del bardeado, ya que, al tener malla se permite la introducción de sustancias.

Seguimiento

Ante este señalamiento, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, solicitó el documento para conocer el estatus de la obra y si el representante de la colonia la priorizó, lo cual, dijo, tuvo que realizarse desde finales del 2024.

Aclaró que el municipio sí puede realizar proyectos en escuelas, siempre que se tenga el respaldo de la colonia, dado que las instituciones educativas ya tienen recursos por parte del programa “La escuela es nuestra” o del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).

En ese mismo sentido, y durante las participaciones, representantes de la comunidad San José el Carmen solicitaron apoyo al ayuntamiento para la construcción de un preescolar, cuyo proyecto ya se encuentra en proceso.

Señalaron que, pese a la gran cantidad de infantes en la zona, la comunidad sólo cuenta con primaria. Agregaron que Protección Civil (PC) llegó a realizar un dictamen del lugar para que Icheja otorgue el recurso e inicien la construcción.