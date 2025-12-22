Piden ajustar medidas por brote de sarampión

Debido al exhorto que lanzó el Sector Salud por los casos positivos de sarampión en Chiapas, restauranteros detallaron que harán ajustes de manera solidaria para reforzar la higiene en las áreas de servicio.

El gremio detalló que se sumarán al llamado de las autoridades de salud, tomando en cuenta las condiciones que se enfrentan con el virus.

“Actuar hoy con responsabilidad es cuidar a nuestros clientes, colaboradores y comunidades”, informó el gremio restaurantero.

La idea es que los establecimientos ajusten sus medidas de higiene en cocinas, áreas de servicios o baños. Pidieron que prioricen menús digitales, reservaciones escalonadas y servicio para llevar.

Parte de estos cuidados son evitar concentraciones numerosas en lugares cerrados de conveniencia, comunicar de forma clara y preventiva las medidas adoptadas hacia la ciudadanía.

Con estas medidas se pretende demostrar el compromiso social y disposición a cooperar con las autoridades de Salud, para proteger especialmente a la población infantil y a los grupos vulnerables.