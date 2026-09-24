Piden al Cobach respeto a sus derechos laborales

Al menos 230 trabajadores administrativos de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) denunciaron ante los medios de comunicación que sus derechos laborales no han sido respetados. No hay transparencia en el escalafón, en las basificaciones y los descuentos vía nómina.

Luis Alberto Coronel Alfonso, como vocero del grupo inconforme, comentó que desde el 9 de febrero pasado han entregado oficios a la directora general, Viridiana Figueroa García, con firma del secretario general del Sindicato Único Independiente del Cobach (Suicobach), Esdras de León Pinto.

Ante la falta de solución y las constantes faltas a sus derechos que han documentado, llegaron a un acuerdo: trabajar en paro de brazos caídos y, de seguir la misma situación, tomarán las instalaciones de la Dirección General, siguiendo los procesos legales de una huelga.

Piden respetar escalafón

Indicó que no buscan la confrontación, ni divisiones; lo único que solicitan es que se respete el orden del escalafón.

Said Urroz, también administrativo, comentó que cuentan con el respaldo de la Mesa Directiva del Sindicato para esta protesta que iniciaron e hicieron pública este miércoles, así como respaldan ellos a la dirigencia sindical.

En lo que respecta a la basificación, recordó que hace un par de años 164 trabajadores de esta delegación realizaron un paro de labores para exigir precisamente que fueran basificados, ya que cumplían todos los requisitos. La Dirección les entregó un oficio con el compromiso firmado de realizar los procesos.

Pero dicen que no se cumplió; siguieron como empleados de confianza. Por eso exigen nuevamente que se cumpla el compromiso que legal y laboralmente les corresponde por ley: “No estamos pidiendo un favor o que nos regalen algo”. Que se aclaren los casos de nepotismo que se han identificado.