Piden al PAN y MC reflexionar y tener alianzas políticas

En la antesala de procesos electorales, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, hizo un llamado a las dirigencias del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano para reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tienen frente a México y valorar la construcción de una alianza política.

El dirigente priista señaló que negar la posibilidad de alianzas equivale a cerrar los ojos ante la realidad nacional, en un momento en el que el país requiere contrapesos y una oposición capaz de actuar con visión de Estado.

Historia política

Zuarth Esquinca afirmó que la historia política demuestra que los cambios democráticos más importantes se han logrado cuando las fuerzas políticas han sabido construir acuerdos y actuar con responsabilidad, anteponiendo el interés nacional a los cálculos electorales o partidistas.

El dirigente del PRI en Chiapas subrayó que las alianzas no representan debilidad política, sino una herramienta legítima para defender la democracia, fortalecer las instituciones y garantizar el equilibrio de poderes que requiere el país.