Piden alto al genocidio en Palestina

Bajo la lluvia y con la consigna “Hoy en Gaza, mañana en tu casa”, se realizó una marcha en el centro de San Cristóbal de Las Casas para conmemorar el Día de Acción Mundial por Palestina, exigiendo un alto al fuego, así como acceso humanitario y la rendición de cuentas para todos los responsables del genocidio intensificado desde hace tres años.

“Defender Palestina es defender el principio de que ninguna vida vale menos que otra. Es defender la idea de que el derecho internacional no puede ser una regla para uno y una excepción para otros”, señalaron en su pronunciamiento.

Iniciando desde la plazuela de Guadalupe y llegando a la plaza central, frente a la Catedral, la protesta contó con la presencia de cerca de treinta personas, entre quienes se encontraban el músico Rúben Albarrán y la actriz y guionista Ofelia Medina.

“Sentimos en nuestros corazones el dolor de mujeres, hombres, niños y niñas atacados sin piedad día y noche, que ven sufrir y morir a sus familiares y amigos, y que padecen frío y hambre”, dijo Medina durante su intervención.

Asistentes recordaron que se ha registrado la presencia de soldados israelís en escuelas de Chiapas, quienes realizan un lavado de cara al estado responsable del genocidio.