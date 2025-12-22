Piden ampliar cobertura contra la mosca de la fruta

Productores de mango Ataulfo en la región del Soconusco hacen un llamado al Gobierno Federal para ampliar la cobertura sanitaria.

Refieren que aproximadamente un poco más del 60 por ciento de las hectáreas cultivadas están desprotegidas contra la mosca de la fruta, por lo que exigen ampliar el programa de liberación de moscas estériles en Chiapas.

El manguero Jesús Humberto González, afirmó que en la actualidad solo se liberan moscas estériles en un área de 15 mil hectáreas, desprotegiendo a una extensión de más de 35 mil hectáreas, lo que deja en vulnerabilidad a una gran área de plantaciones.

Afirmó que hoy día están liberando moscas estériles en un polígono que va desde la frontera de Suchiate hasta los límites de Tuzantán con Huixtla, pero hay regiones, como Villa Comaltitlán y Escuintla, que también requieren atención.

Apuntó que, en la región de Chiapas, el programa de liberación de mosca estéril ha mostrado un notable avance en su lucha contra la mosca del Mediterráneo, una plaga que afecta de forma grave la producción de mango.

“Desde el inicio del programa, se ha logrado suprimir hasta un 50 por ciento de las poblaciones de la mosca, en específico de la familia Ceratitis capitata y Anastrepha ludens, que ataca a nuestros cultivos. Esto ha permitido una significativa reducción en los lotes de mango que llegan a las empacadoras.