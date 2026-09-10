Piden ampliar plazos de pagos para créditos

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, productores del campo representados por la Unión Nacional de Protección a Pequeños Acreditados (Unapa) hacen un llamado urgente para que intervenga en la solución de los adeudos heredados por la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Daniela Estrada Navarro, representante de la Unapa, expuso que el programa “Volver a Crecer”, lanzado por el gobierno federal en mayo de 2026 para resolver los adeudos de casi 60 mil pequeños productores, establece un plazo de pago de 36 meses que resulta inviable para las familias del sector rural, quienes enfrentan una crisis agropecuaria sin precedentes.

Contexto

“Las 19 mil familias acreditadas no nos negamos a pagar, desafortunadamente venimos arrastrando sequías desde el 2023, aunado al fenómeno del ‘Súper Niño’ que afectará en el 2027 y 2028. Es por eso que necesitamos mejores condiciones de pago”, declaró Estrada en entrevista.

Intervención

La representante recordó que el acercamiento con la mandataria se logró en enero de este año en Puebla, cuando más de 150 representantes de acreditados abordaron a la presidenta tras una conferencia matutina, solicitando su intervención para frenar procesos legales y embargos. Derivado de esa gestión, en mayo se publicó el programa “Volver a Crecer”, que ofrece un descuento del 30 % sobre el saldo total del adeudo, elimina intereses moratorios y permite liquidar el 70 % restante mediante mensualidades fijas.

Sin embargo, Estrada Navarro señaló que las condiciones actuales del programa no consideran la naturaleza cíclica de la actividad agropecuaria.