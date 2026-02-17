Piden aplicar la ley a promotores del pirataje

Transportistas concesionados de la zona media y alta de Tapachula hicieron un llamado al gobierno de Chiapas y a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), para que se aplique la ley a los transgresores que buscan a través de la violencia continuar fomentando el desorden y creando conflictos; piden no ceder a chantajes de personajes que por años han tenido el mismo modo de operación.

En rueda de prensa, Lesvia León Duque, presidenta de la cooperativa Ámbar de Chiapas, agradeció a la titular de la SMyT, Albania González Pólito, por lo operativos que se han realizado en la zona media y alta de Tapachula y que han tenido como consecuencia el aseguramiento de unidades piratas.

Solicitud

La solicitud es que se mantengan los operativos, que se castigue la irregularidad ya que el transporte pirata no solo representa una competencia desleal, sino también un riesgo para los usuarios, debido a la inseguridad e incumplimiento de ley.

Denunció que Nory Pérez Vázquez, Omar Ulises Aguilar, Carlos de León Gómez y Julio César Aguilar Espinosa en días pasados, realizaron una manifestación porque sus intereses fueron trastocados.

“Agradecemos a la secretaria de transporte, Albania González Pólito por las acciones emprendidas contra el pirataje y le solicitamos a que continúen los operativos de manera permanente, ya que estos personajes no pueden estar por encima de la ley”, abundó.

Por su parte, Nayeli Marisol Figueroa Carrillo, presidenta de la cooperativa Chicharras responsabilizó a los denunciados de lo que pueda pasarles a los directivos de las empresas concesionadas, a sus familias, choferes y unidades, ya que han recibido amenazas por parte de estos personajes.

Expresó que algunos de ellos tienen denuncias ante la Fiscalía General del Estado por secuestro de choferes y daños de unidades, ya que la violencia ha sido su modus operandi para promover el pirataje.