Piden apoyo para adulto mayor tras incendio

Un adulto mayor de 90 años fue rescatado con quemaduras en la cabeza tras incendiarse su vivienda, ubicada en la comunidad de Betania, municipio de Teopisca. La familia pide el apoyo de la población.

El hecho ocurrió la tarde-noche del pasado domingo; habitantes de la localidad acudieron para apagar el fuego y evitar que se extendiera a otros domicilios.

Mujeres, niños y hombres llegaron con cubetas con agua para apagar el fuego que prácticamente consumió la vivienda construida con madera y lámina.

Reportaron que hasta la noche de este domingo se desconocía la causa que originó el siniestro.

Situación

“Mi abuelito sufrió quemaduras de consideración en la cabeza y en una de sus manos mientras intentaba ponerse a salvo de las llamas del fuego. Perdió todo: ropa, muebles, documentos y techo”, denunció Estela Ordoñez, su nieta.

Solicitó el apoyo de la población, ya que perdieron casa y demás pertenencias. Además, “necesitan medicamentos, material de curación y víveres básicos”, dijo.

Ante la tragedia, autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para que donen láminas, maderas, clavos y recursos económicos.