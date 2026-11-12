Piden apoyo para encontrar a desaparecido

Familiares de Raquel Monterrosa solicitaron la ayuda de la ciudadanía después de que este se reportara como desaparecido el pasado 10 de noviembre, cuando fue visto por última vez en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas al salir de su domicilio.

Según la ficha de búsqueda difundida por “¿Has visto a…?”, Juan Raquel Díaz Monterrosa, de 43 años y originario de Pantelhó, salió de su hogar ubicado en la colonia Prudencio Moscoso, al norte de la ciudad, aproximadamente a las cinco de la tarde.

Según distintas versiones que apuntan a familiares como fuente, Raquel Monterrosa habría sido privado de su libertad en una gasolinera cerca de la zona de La Quinta, en la salida hacia San Juan Chamula, llevándolo a rumbo desconocido.

Los familiares han pedido el apoyo tanto de los habitantes de San Cristóbal como de otros municipios cercanos a la zona.

Otros casos

Cabe señalar que es no es la primera desaparición que se da en el Valle de Jovel, misma que, según la asociación Melel Xojobal, también concentra algunas colonias donde se han registrado desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Hasta el momento, ninguna autoridad ni estatal ni municipal ha dado un comunicado oficial sobre los presuntos hechos de “levantamiento” denunciados por los cercanos de la víctima.