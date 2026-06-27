Piden apoyo para productor chiapaneco

Después de tres años de tratamiento contra el cáncer y debido a los altos costos médicos, la familia de Bruno Giesemann Eversbusch, director de Finca Argovia y promotor de la conservación ambiental en Chiapas, lanzó una campaña de recaudación para hacer frente a los gastos médicos que ha implicado la enfermedad.

La iniciativa, difundida bajo el nombre “Unidos por Bruno Giesemann: Apoya su lucha contra el cáncer”, busca reunir recursos para cubrir hospitalizaciones, consultas, medicamentos y otros costos derivados de su atención médica.

Su hija, Nicole Giesemann, quien dio a conocer la situación que atraviesa la familia, señaló que, pese a los esfuerzos realizados durante estos años, los gastos se han incrementado considerablemente.

“Durante todo este tiempo ha destinado sus recursos a la conservación y protección de la flora y fauna, así como a la generación de empleos y capacitaciones locales”, expresó.

Aseguró que los fondos recaudados serán destinados exclusivamente al tratamiento de su padre y que ella misma administrará los recursos, manteniendo transparencia sobre su aplicación.

Referente

Bruno Giesemann es reconocido por encabezar Finca Argovia, un proyecto familiar establecido desde 1880 en la región del Soconusco.

Bajo su dirección, el sitio se consolidó como un referente de producción sustentable y turismo de naturaleza, al resguardar 187 hectáreas de selva rehabilitada, promover el cultivo de café mediante prácticas ecológicas y desarrollar acciones enfocadas en la conservación de la biodiversidad.

Su labor le ha valido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional a la Diversificación del Producto Turístico, otorgado por la Secretaría de Turismo en 2014, y la Medalla Fray Matías de Córdova y Ordóñez, recibida en mayo de 2025 por su contribución al desarrollo sustentable y económico de Chiapas.

Ante la falta de recursos suficientes para continuar cubriendo los costos del tratamiento, su familia recurrió a la solidaridad de la ciudadanía para reunir el apoyo necesario para continuar su atención médica.