Piden apoyo por afectaciones de unidades pesadas

Habitantes de las comunidades de Palestina y Nicolás Bravo Primera Sección solicitaron el apoyo de las autoridades municipales para detener los daños y afectaciones causadas por el paso de unidades pesadas en sus caminos cosecheros.

Los pobladores expusieron que el paso frecuente de estas unidades ha provocado daños a los cultivos, afectaciones a la infraestructura carretera y riesgos a la salud, derivados de la extracción y traslado de material de los pozos, además de poner en peligro la seguridad de quienes habitan y transitan por la zona.

Inconformidades

Durante el encuentro, los manifestantes señalaron su inconformidad por el tránsito constante sin medidas de precaución de camiones pertenecientes a las empresas Ticsa, Alimsa, OPP, Chemiservis y CFM, las cuales realizan trabajos para Petróleos Mexicanos (Pemex) y operan principalmente en los pozos Carmito 25, 15, 13 y 35, ubicados en la comunidad de Palestina.

Indicaron que hacía en el pozo Carmito 11, transitan unidades de la Compañía OPP, mientras que al pozo Carmito 25 también opera la empresa Chemiservis con unidades pesadas, dañando severamente la carretera por donde sacan sus cosechas.

Seguimiento

Derivado de las demandas de los comuneros, el alcalde Óscar Serra Cantoral se comprometió a garantizar la seguridad, salud y bienestar de los de los habitantes de ambas comunidades, al señalar que se dará seguimiento puntual a los planteamientos de los inconformes, mediante la gestión y el diálogo con las empresas involucradas y las autoridades competentes, con el fin de buscar soluciones que reduzcan los impactos negativos y garanticen el respeto a las comunidades.