Piden apoyos para semillas y fertilizantes

Campesinos del municipio de Tapachula hacen un llamado a las autoridades para que se solidaricen con este sector; señalan que el año pasado la sequía dejó una grave crisis por lo que solicitan al gobierno municipal les otorgue apoyos en la adquisición de semillas para la siembra de aproximadamente 2 mil hectáreas de este cultivo para el ciclo primavera-verano, como ya ocurre en otros municipios de la región.

En entrevista y en representación de los productores, Carlos González afirmó que hacen gestiones para que a través del presidente Yamil Melgar la administración otorgue un apoyo de mil pesos por bolsa de semilla para pequeños productores, como ya se hace en otros municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa y Acapetahua

El sector social de productores de maíz es el más afectado y por ello se pretende que este apoyo estuviera dirigido a beneficiar a pequeños productores que siembran entre una y diez hectáreas.

Señaló que trabajan en la creación de un padrón de productores, el cual harán llegar al Ayuntamiento de Tapachula junto con la solicitud formal de la ayuda para que sean tomados en cuenta en tiempo y forma y poder lograr la siembra de las más de 2 mil hectáreas en este municipio.