Piden arreglar caminos afectados

Habitantes de comunidades por las que cruzan las vías de la Línea K del Tren Interoceánico solicitaron al Gobierno Federal el arreglo de las carreteras y caminos que han sido seriamente afectados por el paso de camiones de carga durante la ejecución de las obras.

Aclararon que no están en contra del proyecto, sino que exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la Secretaría de Marina (Semar) de rehabilitar los caminos, puentes y cruces peligrosos, mismos que no se han concretado.

Pusieron como ejemplo los casos de 8.5 kilómetros de la carretera de Los Toros al ejido Joaquín Miguel Gutiérrez y el de Río Florido a Hidalgo.

Afectaciones

Uno de los representantes de los productores de la zona, Maciel Reyes Flores, reconoció que el tren se trata de un proyecto estratégico para el desarrollo regional, pero lamentablemente ha causado afectaciones directas a las comunidades por donde pasa.