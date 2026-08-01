Piden atención a sección del parque del Oriente

Abandonado, sucio y con acumulación de material orgánico se encuentra el ala norte del parque del Oriente, un riesgo por proliferación de mosquitos y presencia de asaltantes.

En imágenes se pueden observar toneladas de residuos, basura, ramas, troncos que podrían haber sido colocados como un espacio de transferencia o acumulación.

Sin embargo, a decir de los usuarios, la acumulación se habría salido de control, toda vez que es un centro de acumulación de zancudos y al mismo tiempo un lugar donde ocurren asaltos.

Por ello solicitaron la limpieza general del lugar y la iluminación que redunde en mejores condiciones para el ejercicio y esparcimiento que se genera en la zona, a escasos 300 metros de la Fiscalía General del Estado.