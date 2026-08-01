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ChiapasTuxtla

Piden atención a sección del parque del Oriente

Agosto 01 del 2026
Aspecto del basurero en la zona dentro del propio parque. CP
Aspecto del basurero en la zona dentro del propio parque. CP

Abandonado, sucio y con acumulación de material orgánico se encuentra el ala norte del parque del Oriente, un riesgo por proliferación de mosquitos y presencia de asaltantes.

En imágenes se pueden observar toneladas de residuos, basura, ramas, troncos que podrían haber sido colocados como un espacio de transferencia o acumulación.

Sin embargo, a decir de los usuarios, la acumulación se habría salido de control, toda vez que es un centro de acumulación de zancudos y al mismo tiempo un lugar donde ocurren asaltos.

Por ello solicitaron la limpieza general del lugar y la iluminación que redunde en mejores condiciones para el ejercicio y esparcimiento que se genera en la zona, a escasos 300 metros de la Fiscalía General del Estado.

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