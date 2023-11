Piden atención integral a madres buscadoras

Adela Ramos, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) por Chiapas, hizo un llamado a las autoridades locales para coadyuvar con el trabajo de las madres buscadoras, así como garantizarle su acceso a la justicia.

“Ante esta calamidad y con esta incompetencia que castiga a las víctimas, y vendiendo la impunidad, los fueros y la protección a los asesinos, exijo justicia y decirles a las madres buscadoras que no están solas, y aquí no están todas, yo las felicito”, expresó.

Desde la sede de la Cámara de Diputados, Ramos respaldó la lucha de las madres buscadoras en la entidad, así como su respeto por el trabajo tan complejo que encabezan.

“No es fácil que a diario tengan que ser perseguidas y acosadas por las instituciones, por la misma fiscalía”, externó.

Al mismo tiempo aprovechó para señalar a la Secretaría de Educación estatal por su omisión en hechos de violencia dentro de escuelas, para solo decir: “simplemente todo está bien”.

Sobre esto último, la también diputada por Chiapas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinoza, denunció desde la tribuna federal la inacción de dichas autoridades locales y federales por atender la situación educativa de cientos de estudiantes que han dejado de asistir por temas de violencia.

En este sentido, la Red por los Derechos de las Infancias en Chiapas (Redias) destacó la alerta hacia 13 municipios que han quedado al centro de la espiral de violencia, siendo afectados en todos los ámbitos de su vida cotidiana.

“Durante el ciclo escolar 2023-2024 se han suspendido clases por la violencia armada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Motozintla y Siltepec; esto debido a que no existían condiciones para garantizar la integridad de profesores y estudiantes, afectando a un aproximado de cinco mil niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los cálculos de los propios profesores”, puntualizaron.

Postura

Ramos mencionó que se tomarán cartas en el asunto respecto al trabajo del fiscal del Estado, Olaf Gómez Hernández, apuntando que “en los datos del pueblo está la violencia y la inseguridad y el asesinato a diario, y estos feminicidios ya no van a quedar impunes porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque hoy la voz se levanta y es el pueblo. Y este es un tema de justicia, y exijo al fiscal también, si no puede, que renuncie”, aclaró.

Por último, también señaló la inspección continua de los diputados y diputadas de Chiapas hacia las acciones realizadas por las instituciones locales. “Exhorto a que cumplan con su trabajo porque es su obligación, no es una bondad, y que dejen de perseguir a las madres, pues es una obligación escucharlas, no cerrarle las puertas como lo ha hecho hasta el día de hoy, a oídos sordos y omisión para este clamor que no es solo de ellas, es de todo el pueblo de Chiapas y de México”, finalizó.