Piden atención para víctimas de violencia

La organización defensora de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes Por la Superación de la Mujer hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mantener vigilancia sobre los Ayuntamientos que incumplen con la atención humanista a los grupos vulnerables.

Lo anterior, luego de la conformación del Comité Técnico para la Atención de las Violencias, al señalar que persisten casos en los que mujeres víctimas de violencia, e incluso de agresiones sexuales, no reciben protección y son regresadas al entorno donde sufrieron el maltrato.

En conferencia de prensa, la representante de la asociación civil, Elsa Simón Ortega, afirmó que en diversos municipios la atención con enfoque humanista no se aplica. Explicó que existen procuradurías que brindan servicios a personas adultas mayores, niñas y niños, pero las mujeres víctimas de violencia, consideradas un grupo vulnerable, carecen de la atención que requieren.

Ejemplo

Como ejemplo mencionó el caso de Tapachula, donde, aseguró, no existe una respuesta adecuada para atender a mujeres violentadas. Refirió dos casos en los que se solicitó apoyo institucional, pero este fue negado con el argumento de que las afectadas no pertenecían a los grupos de personas adultas mayores o menores de edad. Reiteró que es indispensable fortalecer las acciones preventivas para evitar más feminicidios.

Simón Ortega narró el caso de una mujer que abandonó su domicilio tras sufrir agresiones por parte de su pareja. Aunque hubo presencia de corporaciones policiacas, la solicitud para trasladarla en ambulancia a un hospital fue rechazada, ya que tanto la Cruz Roja como otras instancias argumentaron que no contaba con familiares o acompañantes.

Falta de sensibilidad

Indicó que fue hasta que una corporación estatal asignó a una elemento femenina como acompañante cuando la mujer pudo ser trasladada en una ambulancia de Protección Civil al Hospital General. Sin embargo, sostuvo que este tipo de apoyo no es frecuente y evidencia la falta de sensibilidad de los ayuntamientos hacia este sector vulnerable.

Agregó que, tras ser dada de alta, ninguna institución asumió la responsabilidad de brindarle protección, por lo que fue entregada nuevamente a su agresor, pese a las solicitudes de apoyo. Por ello, reiteró el llamado al gobernador para intervenir en estos casos.

Irregularidades

La representante de la organización afirmó que actualmente no existe atención para personas vulnerables de entre 20 y 50 años. Señaló que, a diferencia de administraciones municipales anteriores, hoy se desconoce incluso si existen organismos locales encargados de atender este tipo de situaciones.

Asimismo, expuso el caso de una mujer víctima de violencia sexual por parte de un familiar, quien además enfrenta problemas de salud. Explicó que al solicitar apoyo a la autoridad municipal, la respuesta fue que no había un espacio donde resguardarla por tratarse de una mujer adulta, limitándose únicamente a ofrecerle pañales y ropa.