Piden atención puntual de contrato colectivo

Personal adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Sitaunicach), llevaron a cabo una protesta a las afueras de Rectoría para pedir que haya una atención puntual a las demandas gremiales.

En ese contexto, Esmeralda García Parra, secretaria general del Sitaunicach, enfatizó que hasta ahora no se han podido alcanzar acuerdos con el área jurídica en puntos del Contracto Colectivo.

Al contrario, enfatizó, se han topado con acciones pausadas para facilitar permisos económicos o por ausencia de algún trabajador ante el fallecimiento de un familiar, a pesar de que se tratan de temas básicos.

Por esa razón, informó que mediante asamblea general se votó para pedir la destitución de quien ostenta el área jurídica y se reunieron alrededor de 600 firmas para hacer la solicitud.

García Parra comentó que a la suma de anomalías detectadas, también se ha intentado el despido de ella y de otro trabajador del sindicato, situación que calificó como un golpe a la base sindical.

La secretaria general del sindicato comentó que las peticiones no están basadas en dinero; uno de los puntos que han pedido que se atiendan son los nombramientos para reconocer el trabajo de diversas personas.

Al gobierno de Chiapas también se le entregará una copia de la problemática que enfrentan, a fin de que se puedan alcanzar acuerdos; ha existido el diálogo desde hace varios meses pero no ha sido favorable.

Postura

En la solicitud remarca el sindicato que “no es producto de un capricho, sino la respuesta ante una conducta reiterada de injerencia sindical y violaciones graves a nuestra autonomía, contraviniendo los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por México, así como lo estipulado en los artículos 357 y 357 bis de la Ley Federal del Trabajo”.

Las solicitudes que han hecho, dijo, tienen el respaldo del 84 % de la base laboral, por lo que esperan una respuesta por parte de las autoridades educativas de la institución.

El Sitaunicach argumenta que hay “negativa arbitraria de permisos económicos y apoyos individuales consignado en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (para reinscripción de hijos, transporte, negativa a permisos para la atención emergente de familiares enfermos, etc.) que ya contaban con la autorización de los jefes inmediatos, afectando el bienestar familiar de nuestras compañeras y compañeros”.