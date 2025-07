Piden atención urgente ante avance del GBG

Alfredo Chávez Jiménez, dueño de un rancho en la colonia Felipe Ángeles de Cintalapa, pidió a las autoridades municipales, estatales y federales su urgente intervención por el avance del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), no solo en el ganado bovino, sino también en equinos y porcino.

Notificación

Chávez Jiménez identificó los casos desde la semana pasada, cuando le notificaron sobre el caso de un gusano en una vaca y un becerro recién nacido. Al llegar directamente a la zona, también ubicó la infección hacia un equino, una potranca, un marrano y un borrego.

“Las cuatro especies que yo manejo, en los cuatro tuve presencia del gusano barrenador. El problema fue el mal manejo que le dieron nuestros gobernantes al ganado que se importó de forma legal e ilegal de Centroamérica; no le tomaron importancia y ahora estamos en esta situación”, expresó.

El propietario catalogó a la situación como preocupante, en vista de que por muchos años costó eliminar dicha plaga para que en unos pocos meses se perdiera todo el trabajo e inversión: “todo esto nos cuesta mucho dinero a nosotros como ganaderos y esa parte no lo ven”.

Hay más afectados

Chávez también señaló dicha presencia del GBG en otros ranchos cercanos al Felipe Ángeles, contabilizando un total de 15 productores.

“A mí no me tocó ver la plaga que se desarrolló en los 90. Ahora sí estamos batallando y ya se consiguió el producto, pero los precios se están elevando. En línea lo compraba en 350 y un día después subió a 450; en otras inclusive ya no hay en existencia”, manifestó.

El ganadero consideró hacen todo lo posible por curar a sus animales infectados, no obstante, existe poca consideración de los intermediarios; quienes al ver la infección bajan el precio de forma súbita. Por tanto, están pendiente de cualquier herida de los animales.

Difícil de erradicar

También habló la resistencia del gusano barrenador, ya que los productos actuales no logran matarlo del todo.

“Me platican los señores ya viejos que anteriormente los controlaban con cal o gasolina, pero hoy es muy difícil”, dijo.

Por último, Chávez notificó a las autoridades de la presencia del gusano, para luego pedirle extrajera una muestra manual de dicha especie. No obstante, las instituciones no le dieron seguimiento al caso. Y siguen sin ser atendidos.

“Que las autoridades de verdad se preocupen por eso porque desafortunadamente de ahí se agarran los intermediarios, que porque tenemos gusano nos desploman los precios. Entonces aparte que nos sale más caro, nos están afectando directamente en el bolsillo”, terminó.