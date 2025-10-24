Piden atender coxsackie en primaria de Tapachula

Ante síntomas en niños como fiebre, malestar y dolores musculares, que en algunos casos han provocado erupciones y lesiones en manos, pies y boca, padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata del ejido Francisco I. Madero en la zona baja de Tapachula, denunciaron la negligencia de directivos del centro escolar al omitir medidas preventivas ante lo que señalan son casos del virus coxsackie.

Los padres de familia pidieron apoyo a los medios de comunicación a través de un documento en el que demandan la intervención de las autoridades de Salud. En el centro escolar, a cargo la directora Yadira Arleni Rivera, son aproximadamente cien alumnos.

Expusieron que la directora ha programado un desfile este viernes 24 de octubre en conmemoración del Día de las Naciones Unidas, cuya aglomeración podría desencadenar más contagios.

Señalaron que como padres de familia solicitan a la directora la suspensión de esta actividad y que garantice y prevenga el contagio masivo de este virus en la comunidad estudiantil, ya que uno de los derechos que tiene el niño o la niña es el de la salud, así como a la prevención de enfermedades.

“Como autoridad educativa, la directora debe coordinar acciones como campaña de sanitización en las aulas y material bibliográfico y didácticos, sillas y mesas para contrarrestar el virus que se propaga no solo en la escuela, sino también en la comunidad”, expresaron los padres de familia.

Finalmente, pidieron a las autoridades atender esta problemática que afecta la salud de los niños, y solicitaron a las directora suspender el desfile, de lo contrario, ella será la responsable de lo que suceda con los alumnos.